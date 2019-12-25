Психолог рассказала, как справиться со стрессом на фоне ЕГЭ

По словам эксперта, ученикам не надо воспринимать ЕГЭ как важное событие в жизни.

Психолог Екатерина Кольцова рассказала, как справиться со стрессом на фоне ЕГЭ. Об этом она сообщила в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, ученикам не надо воспринимать ЕГЭ как важное событие в жизни. Она подчеркнула, что завышенные ожидания со стороны учителей и родителей могут помешать ребенку подготовиться к экзаменам.

Кольцова напомнила о традиционных ритуалах, которые выполняют перед сдачей. К таковым относятся монета в пять рублей под пятку или булавка на одежде. Также психолог рекомендует не нагружать себя в последний месяц перед ЕГЭ.

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