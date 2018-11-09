  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:54
85
shuwioll Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Суд Москвы вынес приговор участникам провокационного фото на фоне храма

0 0

Участников фотосессии приговорили к 10 месяцам лишения свободы.

В Москве суд приговорил к десяти месяцам лишения свободы блогера Руслана Бобиева и его подругу Асю Акимову за провокационную фотографию на фоне храма Василия Блаженного. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Тверского районного суда.

Отмечается, что прокурор просил в ходе прерий сторон именно такой срок наказания.

По данным агентства, отбывать наказание участники фотосессии будут в колонии общего режима.

Ранее мы писали, что в Петербурге осудят женщину, которую обвиняют в доведении сына до самоубийства. 

Видео: Telegram / SHOT

Теги: провокационное фото на фоне храма, суд москвы
Категории: Новости России, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии