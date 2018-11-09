Суд Москвы вынес приговор участникам провокационного фото на фоне храма

Участников фотосессии приговорили к 10 месяцам лишения свободы.

В Москве суд приговорил к десяти месяцам лишения свободы блогера Руслана Бобиева и его подругу Асю Акимову за провокационную фотографию на фоне храма Василия Блаженного. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Тверского районного суда.

Отмечается, что прокурор просил в ходе прерий сторон именно такой срок наказания.

По данным агентства, отбывать наказание участники фотосессии будут в колонии общего режима.

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Видео: Telegram / SHOT