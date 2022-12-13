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Арбитражный суд Москвы обязал собственника отреставрировать дачу Фаберже
Сегодня, 20:19
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Арбитражный суд Москвы обязал собственника отреставрировать дачу Фаберже

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Собственник должен был завершить в середине прошлого года, но проектная документация не поступила на согласование в КГИОП.

Дачу Фаберже по решению суда в течение года должно отреставрировать ФГБУК "Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры" (АУИПИК). Об этом сообщает пресс-служба КГИОП со ссылкой на Арбитражный суд Москвы. 

В случае если собственник не отреставрирует, то он должен будет заплатить неустойку 100 тыс. рублей. Если продолжит игнорировать требование — 200 тыс. рублей по каждому. Добавим, что собственник должен был завершить в середине прошлого года, но проектная документация не поступила на согласование в КГИОП. Сейчас дача Фаберже стремительно разрушается.

Ранее в Петербурге объединились ГУИОН и "АРИК". Это единое учреждение возглавит Алла Эккерман.

Фото: Piter.tv
 

Теги: дача фаберже, суд москвы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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