Арбитражный суд Москвы обязал собственника отреставрировать дачу Фаберже

Собственник должен был завершить в середине прошлого года, но проектная документация не поступила на согласование в КГИОП.

Дачу Фаберже по решению суда в течение года должно отреставрировать ФГБУК "Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры" (АУИПИК). Об этом сообщает пресс-служба КГИОП со ссылкой на Арбитражный суд Москвы.

В случае если собственник не отреставрирует, то он должен будет заплатить неустойку 100 тыс. рублей. Если продолжит игнорировать требование — 200 тыс. рублей по каждому. Добавим, что собственник должен был завершить в середине прошлого года, но проектная документация не поступила на согласование в КГИОП. Сейчас дача Фаберже стремительно разрушается.

Ранее в Петербурге объединились ГУИОН и "АРИК". Это единое учреждение возглавит Алла Эккерман.

Фото: Piter.tv

