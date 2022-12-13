В Петербурге объединились ГУИОН и "АРИК"

Это единое учреждение возглавит Алла Эккерман.

Во вторник, 14 февраля, стало известно, что СПб ГБУ "Городское управление инвентаризации и оценки недвижимого и движимого имущества" ("ГУИОН") объединился с СПб ГБУ "Агентство по развитию имущественного комплекса Санкт-Петербурга" ("АРИК"). Это единое учреждение возглавит Алла Эккерман. Об этом рассказали в пресс-службе КИО.

С весны 2022 года Эккерман работала была директором ГУИОНа и "АРИК". Структуру и штатную численность сотрудников нового учреждения изменили в соответствии с поставленными задачами.

Так, ведомство будет заниматься материально-техническим обеспечением деятельности КИО, заключением договоров от имени городского правительства о передаче объектов культурного наследия в доверительное управление, аренду, безвозмездное пользование или на иных правах.

Ранее в ночь на 14 февраля на Пролетарской прорвало трубу.

Фото: Piter.tv

