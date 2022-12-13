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В ночь на 14 февраля на Пролетарской прорвало трубу
Сегодня, 10:54
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В ночь на 14 февраля на Пролетарской прорвало трубу

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Неисправность планируют устранить к полудню.

На Пролетарской улице у дома № 48 ночью, 14 февраля, прорвало трубу с кипятком. Об этом сообщили в  пресс-службе ГУП "ТЭК СПб".

Устранить протечку обещают к 12:00. В организации отметили, что работы осложняются проходящими по участку подземными коммуникациями. В связи с этим дедлайн могут сдвинуть.

Специалистам предстоит заменить  4,5 метра изношенного трубопровода диаметром 159 мм.

Ранее на Piter.tv: проблему жильцов дома на улице Бабушкина решили после их обращения на прямую линию градоначальника.

Фото:ВКонтакте / ГУП "ТЭК СПб"

Теги: коммунальная авария, пролетарская улица, прорвало трубу, тэк спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Происшествия,

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