В ночь на 14 февраля на Пролетарской прорвало трубу

Неисправность планируют устранить к полудню.

На Пролетарской улице у дома № 48 ночью, 14 февраля, прорвало трубу с кипятком. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "ТЭК СПб".

Устранить протечку обещают к 12:00. В организации отметили, что работы осложняются проходящими по участку подземными коммуникациями. В связи с этим дедлайн могут сдвинуть.

Специалистам предстоит заменить 4,5 метра изношенного трубопровода диаметром 159 мм.

Ранее на Piter.tv: проблему жильцов дома на улице Бабушкина решили после их обращения на прямую линию градоначальника.

Фото:ВКонтакте / ГУП "ТЭК СПб"