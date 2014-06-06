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В Петербурге осудят женщину, которую обвиняют в доведении сына до самоубийства
Сегодня, 16:39
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге осудят женщину, которую обвиняют в доведении сына до самоубийства

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По версии правоохранителей, женщина выпивала на регулярной основе, жестоко обращалась с ребенком, била его, оставляла одного.

В Петербурге заведено уголовное дело на женщину, сын которой выпал из окна. Об этом сообщила объединённая пресс-службе городских судов.

Петербурженку обвиняют в доведении до самоубийства и в неисполнении обязанностей по воспитанию ребёнка. По версии правоохранителей, женщина выпивала на регулярной основе, жестоко обращалась с ребенком, била его, оставляла одного. У мальчика не было друзей, не с кем было делиться проблемами, поэтому он прибегнул к крайним мерам.

Женщине грозит до 15 лет лишения свободы. К производству уголовное дело пока не принято.

Ранее модель Лилию Судакову, обвиняемую в убийстве мужа, отправили под домашний арест.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, самоубийство
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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