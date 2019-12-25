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Модель Лилию Судакову, обвиняемую в убийстве мужа, отправили под домашний арест
Сегодня, 20:35
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Модель Лилию Судакову, обвиняемую в убийстве мужа, отправили под домашний арест

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Женщину выпустили из СИЗО.

Дзержинский районный суд Петербурга отправил под домашний арест модель Лилию Судакову, обвиняемую в смерти своего мужа. Об этом 28 октября сообщили в объединенной пресс-службе судов города. 

Следователь и прокурор настаивали на СИЗО, ведь, по их словам, Судакова может продолжить заниматься преступной деятельностью, скрыться от следствия и суда. Также следователь добавил, что женщина официально не трудоустроена. 

Адвокаты были против ареста, поскольку "Судакова оказывала первую помощь потерпевшему, ждала скорую и полицию, дала подробные показания". Также мать модели арендовала квартиру, один из индивидуальных предпринимателей готов трудоустроить Судакову. Суд встал на сторону защиты и отправил Судакову под домашний арест до 20 ноября этого года. 

Вечером 28 ноября 2020 года Судакова, находясь в квартире на Гагаринской улице, нанесла мужчине не менее одного удара ножом в грудь. Его госпитализировали, но он скончался уже в больнице. Свою вину модель признала.

Ранее мы писали, что петербурженка, ударившая мужа-деспота ножом, получила условный срок.

Фото: Piter.TV

Теги: домашний арест, лилия судакова, суд
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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