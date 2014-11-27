Петербурженка, ударившая мужа-деспота ножом, получила условный срок

Девушка признала свою вину.

Выборгский районный суд Петербурга назначил Юлии Вороновой наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 1 год. Девушка обвиняется в совершении преступления по ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Об этом 4 августа сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Инцидент произошел 25 октября прошлого года в квартире дома по улице Руднева. Между супругами завязался конфликт, в ходе которого муж толкнул Воронову, и она ударилась головой. После чего девушка взяла нож и ударила мужа в живот.

Свою вину она признала. Суд в свою очередь принял во внимание провокационное поведение супруга и назначил Вороновой условный срок.

Ранее суд Петербурга отправил в колонию женщину, ударившую ножом сожителя за дерзкое поведение.

Фото: Piter.tv