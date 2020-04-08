Суд Петербурга отправил в колонию женщину, ударившую ножом сожителя за дерзкое поведение

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Выборгский районный суд отправил в исправительную колонию общего режима на три года женщину, ударившую ножом сожителя за дерзкое поведение. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Инцидент произошел 9 января этого года в квартире дома по улице Астафьева. Мужчина, с которым они проживали вместе около двух лет, вернулся домой пьяным. После лег на кровать в одежде и обуви. Женщина, находясь тоже в состоянии алкогольного опьянения, разозлилась, взяла нож и нанесла ему несколько ударов в грудь и живот. Затем она помыла нож и пошла к соседям, которых попросила вызвать скорую. По словам женщины, она отдавала отчет своим действиям.

В суде пострадавший рассказал, что неоднократно применял к сожительнице физическую силу. Суд пришел к выводу, что женщина совершила преступление из-за аморального поведения своего сожителя.

Ранее мы писали, что петербургский суд отправил в колонию на 6 лет женщину, перерезавшую горло насильнику.

Фото: Piter.tv