Петербургский суд отправил в колонию на 6 лет женщину, перерезавшую горло насильнику

Также суд взыскал с неё 152 020 рублей материального ущерба и 1 000 000 рублей морального вреда.

Красногвардейский районный суд Петербурга отправил Наталью Ярыш в исправительную колонию общего режима сроком на 6 лет. Женщина обвиняется в совершении преступления по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Об этом 2 августа сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Инцидент произошел 29 октября 2020 года в квартире дома по улице Петра Смородина. Женщина нанесла своего знакомому один удар ножом в шею. Удар задел сонную артерию. В итоге мужчина скончался от кровопотери.

Изначально женщина обвинялась в убийстве. Однако в суде Ярыш призналась, что не хотела убивать знакомого. Она рассказала, что таким способом она защищалась, поскольку он хотел ее изнасиловать. По её словам, мужчина начал к ней приставать, но женщина его оттолкнула. После он сполз под стол и напоролся на нож. Позже Ярыш выбросила нож в коридор, испугалась и выбежала из квартиры.

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Фото: Piter.tv