Насильник из Ленобласти приговорен к пяти годам колонии

Изнасилование после вечеринки обернулось для 41-летнего мужчины обвинительным приговором сразу по четырем статьям УК РФ.

Обвинительным приговором завершилось рассмотрение дела против 41-летнего мужчины, подозревавшегося в совершении изнасилования. О решении Бокситогорского суда сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по Ленобласти.

Преступление произошло 27 января 2020 года, когда обвиняемый связал клейкой лентой женщину, оставшуюся у него дома после вечерники с распитием спиртных напитков, и изнасиловал ее. В ходе рассмотрения дела следователи установили достаточное количество обстоятельств для предъявления обвинения сразу по четырем статьям Уголовного кодекса: ч.1 ст. 131 УК РФ - изнасилование, ч.1 ст. 132 УК РФ - насильственные действия сексуального характера, ч.1 ст. 119 УК РФ - угроза убийством, п. "г" ч.2 ст. 127 УК РФ - незаконное лишение свободы.

Суд приговорил насильника к лишению свободы сроком на 5 лет 6 месяцев. Отбывать наказание ему предстоит в исправительной колонии общего режима.

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