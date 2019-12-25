Совфед одобрил поправки в УК РФ о наказании за умышленное блокирование дорог

Иногда штраф может составить от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.

Совет Федерации одобрил поправки в Уголовный кодекс РФ о наказании за умышленное блокирование дорог и создание помех движению в случае наступления тяжких последствий. Об этом пишет ТАСС.

Поправки внесли в 267 статью УК РФ, в которой прописана ответственность за приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения. Теперь за блокировку дорог, которая повлекла угрозу жизни, здоровью и безопасности граждан или угрозу уничтожения или повреждения имущества, может последовать наказание в виде штрафа размером от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. Также суд сможет обязать к принудительным работам на срок от 240 часов до года. Также возможно лишение свободы на тот же срок.

При причинении лёгкого время здоровью в результате блокировки дороги штраф может составить от 200 тысяч до 500 тысяч рублей. Суд сможет назначить наказание в виде обязательных работ сроком до 300 часов, принудительных работ длительностью до двух лет или лишение свободы на такой же срок.

Если гражданину будет нанесён тяжкий вред здоровью или причинён ущерб на сумму более миллиона рублей, то нарушителя смогут лишить свободы сроком до четырёх лет или приговорить к штрафу от 400 тысяч до 700 тысяч рублей.

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