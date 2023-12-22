Совфед одобрил закон по облегчению участия МСП в приватизации госимущества

Данная инициатива ускорит приватизацию имущества.

Совет Федерации одобрил закон по облегчению участия малого и среднего предпринимательства (МСП) в приватизации госимущества. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инициативу одобрили на заседании Совфеда, которое прошло 3 апреля. Одним из ее авторов выступил сенатор Андрей Кутепов. Отмечается, что новый закон сократит минимальный срок аренды недвижимости для субъектов МСП до одного года.

Данная инициатива ускорит приватизацию имущества, увеличит доходы бюджетов от приватизации и сократит расходы малого и среднего бизнеса на арендную плату. Также в документе сообщается, что к способам приватизации относится продажа по минимально допустимой цене.

Ранее Матвиенко призвала бороться с мошенниками, использующими дипфейки.

Видео: Telegram / Вместе-РФ