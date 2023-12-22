Матвиенко призвала бороться с мошенниками, использующими дипфейки

В СовФеде призвали законодателей работать быстрее, чем аферисты.

Российские сенаторы призвали бороться с мошенниками, использующими дипфейки. Соответствующее заявление на пленарном заседании в верхней палате парламента сделала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Политик пояснила коллегам, что такой формат работы аферисты уже применяют в отношении потерпевших, поэтому законодателям требуется работать им не вдогонку, а на опережение. Спикер СФ предложила коллегам провести на указанную тему круглый стол, на котором придется обсудить вопросы законодательного обеспечения и борьбы с противоправными действиями мошенников.

Сейчас появляется новый вид мошенничества с использованием ИИ. Создают вот вживую похожий образ того или иного человека, его голос. И по видео связи звонят в первую очередь пенсионерам наши уважаемым, пожилым людям. Валентина Матвиенко, сенатор

Напомним, что технология дипфейк представляет из себя метод создание видео изображения человека или его голоса с помощью искусственного интеллекта и нейросетей.

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Фото и видео: Совет Федерации