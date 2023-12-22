В Совфеде оценили реакцию Запада на трагедию в Красногорске.

Кампания стран коллективного Запада "по прикрытию Украины" никак не повлияет на объективность расследования теракта, произошедшего на территории подмосковного концертного зала "Крокус Сити Холл". Соответствующее заявление на пленарном заседании в верхней палате парламента сделала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Политик добавила, что на текущий момент рано делать окончательные выводы. Она добавила, что в Москве прекрасно понимают причины той спешки, которую продемонстрировали международные союзники киевского режима. Однако в сенате России призвали установить и обнародовать все факты трагедии.

США и другие страны Запада в первые минуты трагедии, когда еще буквально, что называется, не смолкли выстрелы, на полную мощность включили свой пропагандистский аппарат... На воре, что называется, и шапка горит. Валентина Матвиенко, спикер СФ РФ

Валнтина Матвиенко добавила, что власти будут свято хранить память о жертвах "этой ужасной трагедии" и делать все необходимое для того, чтобы она больше никогда не повторилась.

Матвиенко назвала реакцию западных стран на выборы в России постыдной.

Фото и видео: Совет Федерации