Завершилось расследование топорного убийства в Ягодном

Суд рассмотрит по существу уголовное дело против жителя Ленобласти, обвиняемого в убийстве и иных преступлениях.

Пресс-служба следственного комитета Ленинградской области сообщила о завершении предварительного расследования прошлогоднего убийства возле поселка Ягодное; материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Убийство произошло 7 ноября 2020 года в лесу около поселка Ягодное Приозерского района. Как следует из материалов дела, двое мужчин повздорили в процессе употребления алкоголя и наркотиков, и один из них нанес другому тринадцать ударов топором по телу и голове. От полученных ранений мужчина 1963 года рождения погиб на месте. Убийца сбежал с места преступления, использовав для этого автомобиль зарубленного до смерти спутника. Вскоре он был задержан сотрудниками правоохранительных органов, которые выяснили, что после убийства злоумышленник потратил деньги убитого - в том числе на наркотики, которые обнаружились в багажнике угнанной машины.

Подозреваемый в убийстве был помещен под стражу на все время расследования. Выяснилось, что прежде он уже был судим за тяжкие преступления. Известно, что родился он в 1982 году. Теперь в его отношении возбуждено сразу несколько уголовных дел: по ч. 1 ст. 105 УК РФ - убийство, по ч. 1 ст. 166 УК РФ - угон автомобиля, по п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ - кража денег с банковского счета, по ч. 2 ст. 228 УК РФ - незаконные приобретение и хранение наркотиков.

13 мая сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который ударил топором петербуржца в Выборгском районе.

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