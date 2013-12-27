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Полиция задержала мужчину, который ударил топором петербуржца в Выборгском районе
Сегодня, 15:19
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kraratau27

Полиция задержала мужчину, который ударил топором петербуржца в Выборгском районе

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В результате происшествия молодой человек остался с рубленной раной губы и ушной раковины.

В четверг, 13 мая, сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который ударил топором петербуржца в Выборгском районе. Им удалось его найти у дома №22/2 на проспекте Художников. Об этом в субботу, 15 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 

Инцидент произошёл утром 14 апреля этого года у торгового центра в доме №26/1 на проспекте Художников. Так, неизвестный мужчина ударил 25-летнего петербуржца топором по лицу. Известно, что в результате происшествия молодой человек остался с рубленной раной губы и ушной раковины. После осмотра медиками петербуржец был отпущен. 

На данный момент в отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). К тому же, он уже ранее становился фигурантом уголовного дела.

Ранее мы писали, что двое друзей порезали друг друга после отдыха на Дудергофском озере.

Фото: Piter.tv 

Теги: задержание, проспект художников, удар топором
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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