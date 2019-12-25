Двое друзей порезали друг друга после отдыха на Дудергофском озере

Возбуждено уголовное дело.

Конфликт у Дудергофского озера после совместного распития спиртных напитков перерос в резню. Двоих друзей увидели в "УАЗе", оба были в крови. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Сообщение в полицию поступило днем 12-го мая. В машине находились 47-летний хозяин авто и его 63-летний друг. Обоих госпитализировали. Мужчины были в нетрезвом состоянии. Старший находится в тяжелом состоянии.

Как выяснилось, участники конфликта дружат, но после употребления алкоголя нанесли друг другу ножевые ранения. Возбуждено уголовное дело по статье за причинение вреда здоровью. Владелец авто должен будет явиться в полицию.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в квартире на Союзном проспекте пьяный мужчина ударил себя ножом в грудь.

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