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В квартире на Союзном проспекте пьяный мужчина ударил себя ножом в грудь
Сегодня, 8:40
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Alena_Zinovieva

В квартире на Союзном проспекте пьяный мужчина ударил себя ножом в грудь

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Знакомую пострадавшего проверяют на причастность к данному инциденту.

В среду, 12 мая, в полицию Петербурга поступила телефонограмма из  НИИ Скорой помощи, в которой говорилось о госпитализации 52-летнего мужчины с ножевым ранением грудной клетки. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Стражам порядка стало известно, что пострадавший получил ранение во время пьяной ссоры со знакомой в квартире на Союзном проспекте. Женщина рассказала, что мужчина находился у нее в гостях и сам ударил себя ножом в грудь. После этого он вызвал скорую помощь. Его увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Знакомую пострадавшего доставили в отдел полиции для проверки ее причастности к данному инциденту. Из квартиры был изъят нож со следами вещества бурого цвета.

Ранее мы писали, что в Зеленогорске агрессивный дачник ранил соседку ножом из-за громкой музыки.

Фото: Piter.TV

Теги: ножевое ранение, пьяная ссора
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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