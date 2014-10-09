В квартире на Союзном проспекте пьяный мужчина ударил себя ножом в грудь

Знакомую пострадавшего проверяют на причастность к данному инциденту.

В среду, 12 мая, в полицию Петербурга поступила телефонограмма из НИИ Скорой помощи, в которой говорилось о госпитализации 52-летнего мужчины с ножевым ранением грудной клетки. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Стражам порядка стало известно, что пострадавший получил ранение во время пьяной ссоры со знакомой в квартире на Союзном проспекте. Женщина рассказала, что мужчина находился у нее в гостях и сам ударил себя ножом в грудь. После этого он вызвал скорую помощь. Его увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Знакомую пострадавшего доставили в отдел полиции для проверки ее причастности к данному инциденту. Из квартиры был изъят нож со следами вещества бурого цвета.

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Фото: Piter.TV