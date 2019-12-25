В Зеленогорске агрессивный дачник ранил соседку ножом из-за громкой музыки

Женщина схватила травмат и выстрелила оппоненту в руку.

Вечером 11 мая конфликт из-за громкой музыки между двумя соседями по даче закончился поножовщиной и стрельбой. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на дачном участке на 1-й Лесной улице в Зеленогорске. Нетрезвый 72-летний пенсионер вступил в конфликт со своей 38-летней соседкой из-за громкой музыки. Мужчина попытался перелезть через забор и ударил женщину ножом в руку.

Потерпевшая оказалась не из робкого десятка. В ответ она схватила травмат и выстрелила агрессору в руку. Обоим участникам конфликта потребовалась помощь медиков. Пенсионера увезли в больницу с открытым переломом первой пястной кости правой кисти со смещением отломков, ушибленной раной правой кисти, женщину - с резанной раной нижней трети левого предплечья. После оказания помощи их отпустили домой.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что в Петербурге госпитализировали пенсионера с ушибом головного мозга.

Фото: Piter.TV