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В Тосно возбудили уголовное дело после избиения и изнасилования женщины
Сегодня, 8:52
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Тосно возбудили уголовное дело после избиения и изнасилования женщины

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Подозреваемым оказался 29-летний гражданин Узбекистана.

В Тосно задержали гражданина Узбекистана, подозреваемого в избиении и изнасиловании женщины. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

В полицию 28 июля обратилась 35-летняя пострадавшая. Она сообщила, что 27 июля около 23:00 в 500 метрах от дома 291 по проспекту Ленина в городе Тосно ее несколько раз ударил по лицу и изнасиловал неизвестный.

В совершении данного преступления задержан 29-летний гражданин Узбекистана. Накануне следователем было возбуждено уголовное дело.

Несколько дней назад петербуржца задержали за изнасилование 17-летней девушки в 1995 году.

Фото: Piter.tv

Теги: изнасилование, тосно
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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