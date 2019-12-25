Петербуржца задержали за изнасилование 17-летней девушки в 1995 году

Он был изобличен и дал признательные показания в вышеуказанном преступлении.

В Петербурге раскрыли дело об изнасиловании несовершеннолетней, совершенном в 1995 году. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

В апреле 1995 года неизвестный в подъезде дома на проспекте Стачек изнасиловал 17-летнюю девушку. Также, открыто применив насилие, неизвестный похитил личные вещи пострадавшей.

В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, 27 июля 2021 у дома 12 по улице Руставели был задержан П. 1974 года рождения. Он был изобличен и дал признательные показания в вышеуказанном преступлении. Подозреваемый имеет множество судимостей за разбой, наркотики, применение насилия в отношении представителя власти и т.д.

В начале июля в Ленобласти 15-летний подросток совратил 5-летнюю девочку.

Фото: Piter.tv