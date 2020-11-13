Блогершу Волкову, которая устроила непристойную съемку у Исаакиевского собора, отпустили

Ирина Волкова признала свою вину и раскаялась, также добавив, что зарабатывает "шугарингом и бровями" от 15 до 100 тыс. рублей в месяц и воспитывает ребёнка.

В воскресенье, 31 октября, Октябрьский районный суд Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении блогера Ирины Волковой. Прошлым летом девушка устроила непристойную фото и видеосъемку у Исаакиевского собора.

Как сообщили в объединённой пресс-службе судов города, 31-летняя петербурженка продемонстрировала нижнее белье на фоне Исаакиевского собора, при этом это было снято на видео и фото. Девушка опубликовала эти материалы в социальных сетях, чем, по версии следствия, оскорбила верующих.

Ирина Волкова признала свою вину и раскаялась, также добавив, что зарабатывает "шугарингом и бровями" от 15 до 100 тыс. рублей в месяц и воспитывает ребёнка.

Выслушав все стороны, суд в ходатайстве следствия отказал, назвав приведённые доводы предположительными.

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Фото: объединённая пресс-служба судов Петербурга