Петербургский психолог рассказала, почему люди показывают в соцсетях насилие

По мнению Гатиной, это происходит из-за психического расстройства.

Петербургский психолог Регина Гатина рассказала о том, почему людям больше не страшно показывать в соцсетях насилие. Этим она поделилась в беседе с "АиФ Петербург".

В последнее время участились случаи насилия, а иногда и реальные преступления, которые транслировали на онлайн-платформы. Гатина рассказала, что толкает людей на документирование преступлений в сети.

Обычно это психическое расстройство, если человек совершает подобного рода насилие и тем более выкладывает в соцсети. В таких случаях обычно желание мести за внутреннюю боль и нездоровое чувство превосходства над другими затмевают различные страхи. психолог Регина Гатина

Недавно произошел известный случай, когда в декабре прошлого года во время стрима Решетник пил алкоголь вместе с погибшей, а после выгнал девушку на мороз. Спустя некоторое время он обнаружил ее без сознания, положил на кровать и продолжил в слезах вести стрим, виня себя в смерти знакомой. Прибывшие врачи зафиксировали смерть пациентки. Позже у нее выявили закрытую черепно-мозговую травму, множественные кровоподтеки и субдуральную гематому (кровь между оболочками мозга). В итоге суд отправил Решетникова в колонию на шесть лет.

Ранее в Петербурге пьяный отец за ноги свесил сына-инвалида из окна 10 этажа.

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