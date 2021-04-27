Суд приговорил блогера Reeflay к шести годам колонии из-за смерти девушки

Мертвое тело девушки попало в прямой эфир.

Блогера Станислава Решетняка (Reeflay), во время стрима которого скончалась девушка, отправили за решетку на шесть лет. Об этом сообщила прокуратура Московской области.

Молодой человек оказался на скамье подсудимых по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека". Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, что инцидент случился в декабре прошлого года. Во время стрима Решетник пил алкоголь вместе с погибшей, а после выгнал девушку на мороз. Спустя некоторое время он обнаружил ее без сознания, положил на кровать и продолжил в слезах вести стрим, виня себя в смерти знакомой. Прибывшие врачи зафиксировали смерть пациентки. Позже у нее выявили закрытую черепно-мозговую травму, множественные кровоподтеки и субдуральную гематому (кровь между оболочками мозга).

Фото: Вконтакте / Стас Решетников

Видео: YouTube/Reeflay