Мужчину задержали и отправили в изолятор.

В Петербурге пьяный отец за ноги свесил сына-инвалида из окна 10 этажа 12-этажного дома. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

Инцидент произошел в пятницу около 2 часов ночи в общежитии, расположенном на Софийской улице. В полицию обратилась 43-летняя женщина, которая рассказала, что ее безработный 46-летний пьяный муж схватил за ноги 10-летнего сына (инвалид по зрению с детства) и удерживал его над подоконником 10 этажа.

На место тут же прибыли сотрудники полиции, которые задержали мужчину и отправили в изолятор. Возбуждено уголовное дело за покушение на убийство. В настоящее время выясняются обстоятельства инцидента.

Ранее мы писали, что петербуржец жил с трупом бабушки в квартире и боялся вызвать полицию.

Фото: Piter.TV