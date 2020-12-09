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В Петербурге пьяный отец за ноги свесил сына-инвалида из окна 10 этажа
Сегодня, 11:16
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В Петербурге пьяный отец за ноги свесил сына-инвалида из окна 10 этажа

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Мужчину задержали и отправили в изолятор.

В Петербурге пьяный отец за ноги свесил сына-инвалида из окна 10 этажа 12-этажного дома. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области. 

Инцидент произошел в пятницу около 2 часов ночи в общежитии, расположенном на Софийской улице. В полицию обратилась 43-летняя женщина, которая рассказала, что ее безработный 46-летний пьяный муж схватил за ноги 10-летнего сына (инвалид по зрению с детства) и удерживал его над подоконником 10 этажа. 

На место тут же прибыли сотрудники полиции, которые задержали мужчину и отправили в изолятор. Возбуждено уголовное дело за покушение на убийство. В настоящее время выясняются обстоятельства инцидента. 

Ранее мы писали, что петербуржец жил с трупом бабушки в квартире и боялся вызвать полицию. 

Фото: Piter.TV

Теги: отец, сын-инвалид
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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