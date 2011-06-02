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Петербуржец жил с трупом бабушки в квартире и боялся вызвать полицию
Сегодня, 15:32
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Петербуржец жил с трупом бабушки в квартире и боялся вызвать полицию

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Внук боялся вызвать полицию, потому что думал, что его обвинят в смерти бабушки.

В среду, 15 сентября, источник в правоохранительных органах сообщил Piter.tv, что петербурженка приехала навестить свою 82-летнюю мать, которая проживала на Тихорецком проспекте, и обнаружила ее мертвой. 

Отмечается, что в той же квартире находился ее 31-летний безработный сын. Мужчина позже рассказал, что боялся сам вызвать скорую и полицию, потому что не хотел, чтобы его обвинили в смерти. 

Как оказалось, пожилая петербурженка уже плохо передвигалась самостоятельно. Со слов петербуржца, несколько дней назад женщина упала в квартире, он уложил бабушку на кровать, а она вскоре скончалась. 

Смерть женщины показалась полицейским подозрительной, мужчину отправили в изолятор, а тело – в морг для установления истинных причин смерти. Уточняется, что с труп обнаружили кровоподтеком левой ушной раковины, разлитым кровоподтеком в лобной области с переходом в кровоподтеки обоих надбровных дуг и век обоих глаз.

Ранее мы писали, что неизвестные домогались до двух несовершеннолетних петербурженок.

Фото: Piter.tv

Теги: жил с трупом, петербург, полиция
Категории: Лента новостей,

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