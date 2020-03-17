Неизвестные домогались до двух несовершеннолетних петербурженок

В полицию обратились родители потерпевших девочек.

Несколько дней назад, 8 сентября, неизвестный мужчина домогался 11-летней девочки. Мама ребенка заявила в полицию и отметила, что злоумышленник схватил пострадавшую и затащил ее в дом на Витебском проспекте. Об этом стало известно из источника в правоохранительных органах.

Подобный эпизод произошел на Суздальском проспекте. Там неизвестный приставал к 14-летней девочке. Приметы преступника запомнили: около 25 лет, рост примерно 175 сантиметров. Был одет в темно-зеленые брюки, светлую кофту, черную куртку.

В полиции решают вопрос о возбуждении уголовного дела по двух происшествиям.

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Фото: Piter.tv