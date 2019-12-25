В Выборгском районе задержали пять лжегазовщиков

В отношении задержанных составили административные протоколы по статье о мелком хулиганстве.

Вечером в понедельник, 13 сентября, в полицию Выборгского района поступило сообщение о подозрительных людях у дома №8 корп. 2 по улице Сантьяго-де Куба, которые предлагают газовое оборудование. Об этом Piter.tv узнал у ГУ МВД по городу и области.

По указанному адресу прибыли полицейские и задержали пять человек от 27 до 43 лт. На мужчин составили административные протоколы по статье о мелком хулиганстве. В результате проверки указанных лиц на совершение ими противоправных действий были приняты четыре заявления от разных граждан, проживающих на территории Выборгского района. Потерпевшие сообщали, что отдали деньги под предлогом продажи газового оборудования. На следующий день, 14 сентября, возбудили уголовные дела по статье о мошенничестве. В ночь на 15 сентября подозреваемых задержали.

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Фото: Piter.tv