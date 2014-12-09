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В сгоревшем автобусе в Сестрорецке обнаружили погибшего человека
Сегодня, 9:21
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В сгоревшем автобусе в Сестрорецке обнаружили погибшего человека

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На тушение автобуса потребовалось менее часа.

Ночью 15-го сентября в Сестрорецке сгорел автобус. В салоне обнаружили погибшего мужчину. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Автобус находился у дома №8 по улице Борисова. Сообщение о пожаре поступило в третьем часу ночи. Транспортное средство не эксплуатировалось. В результате пожара оно выгорело по всей площади. С огнем справились в 03:12.

К ликвидации огня привлекли 2 единицы техники и 10 человек личного состава. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Костюшко школьник перелез через ограждение и попал под колеса Audi. 

Фото: Piter.TV

Теги: автобус, пожар
Категории: Новости СПб, Лента новостей, Происшествия,

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