В сгоревшем автобусе в Сестрорецке обнаружили погибшего человека

На тушение автобуса потребовалось менее часа.

Ночью 15-го сентября в Сестрорецке сгорел автобус. В салоне обнаружили погибшего мужчину. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Автобус находился у дома №8 по улице Борисова. Сообщение о пожаре поступило в третьем часу ночи. Транспортное средство не эксплуатировалось. В результате пожара оно выгорело по всей площади. С огнем справились в 03:12.

К ликвидации огня привлекли 2 единицы техники и 10 человек личного состава.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Костюшко школьник перелез через ограждение и попал под колеса Audi.

Фото: Piter.TV