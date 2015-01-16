На Костюшко школьник перелез через ограждение и попал под колеса Audi

Ребенок попал в больницу в тяжелом состоянии.

Вечером 14 сентября в Московском районе Петербурга под колеса иномарки попал мальчик. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

Авария произошла около 17:45 у дома №5 на улице Костюшко. По словам очевидцев, мальчик перелез через ограждения и решил перебежать дорогу в неположенном месте, сократив таким образом путь. В результате школьник попал под колеса Audi. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Ранее в Петербурге пьяный детдомовец устроил ДТП на угнанном авто.

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