В Петербурге пьяный детдомовец устроил ДТП на угнанном авто

По факту угона было возбуждено уголовное дело.

Рано утром 14 сентября в Выборгском районе Петербурга произошла авария, виновником которой стал 17-летний воспитанник детского дома. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Установлено, что подросток сел за руль ВАЗ 21099 в состоянии алкогольного опьянения. Около 04:45 утра у дома №145/3 на проспекте Энгельса горе-водитель попал в ДТП. В ходе проверки выяснилось, что машина была угнана.

По факту угона было возбуждено уголовное дело. Подростка отпустили под обязательство о явке.

Ранее мы писали, что в ДТП с участием троллейбуса в Петербурге погиб водитель.

Фото: pexels.com