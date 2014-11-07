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Полиция задержала девушку за фото в трусах у Исаакиевского собора
Сегодня, 10:59
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Полиция задержала девушку за фото в трусах у Исаакиевского собора

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Судя по зеленой листве, фотография была сделана еще в летнее время.

Полиция задержала девушку, которая фотографировалась в трусах спиной к камере на фоне Исаакиевского собора. Ранее снимком возмутились пользователи соцсетей.

По информации "Фонтанки", девушкой в белье оказалась 31-летняя петербурженка. Ее передали в следственные органы для разбирательства.

Некоторые пользователи сочли, что такое поведение оскорбляет чувства верующих. Статья 148 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 2 лет. В крайнем случае возможно более жесткое наказание: обязательные работы на срок до 240 часов, а также лишение свободы на срок до одного года. 

Фото: Piter.TV

Теги: исаакиевский собор, оскорбление чувств верующих, фото в трусах
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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