Полиция задержала девушку за фото в трусах у Исаакиевского собора

Судя по зеленой листве, фотография была сделана еще в летнее время.

Полиция задержала девушку, которая фотографировалась в трусах спиной к камере на фоне Исаакиевского собора. Ранее снимком возмутились пользователи соцсетей.

По информации "Фонтанки", девушкой в белье оказалась 31-летняя петербурженка. Ее передали в следственные органы для разбирательства.

Некоторые пользователи сочли, что такое поведение оскорбляет чувства верующих. Статья 148 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 2 лет. В крайнем случае возможно более жесткое наказание: обязательные работы на срок до 240 часов, а также лишение свободы на срок до одного года.

Фото: Piter.TV