Руслан Бобиев пообещал "больше так не делать".

Блогер из Таджикистана извинился за интимную фотосессию напротив храма Василия Блаженного в Москве. Видеоролик появился в социальных сетях. В кадре представлен Руслан Бобиев. Мужчина пообещал больше никогда так не делать. Ранее он выложил провокационную фотографию с девушкой в полицейской форме, сделанную на территории Красной площади. Вторая участница снимка сидела перед иностранцем на коленях.

Я искренне извиняюсь, я никогда больше так не буду. Руслан Бобиев, блогер

Ранее иностранец уже привлекался к административной ответственности за свои пранки. Блогер сообщил, что имеет 100 тысяч подписчиков на своем канале, но сейчас его страницу заблокировали. Мигранту может грозить уголовное преследование по статье за оскорбление чувств верующих. Также обвиняется девушка, которой также вменяют незаконное ношение формы.

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