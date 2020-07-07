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Полиция проверит видео с девушкой, которая оголила грудь на фоне храма Василия Блаженного

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Видео появилось в Сети.

Полиция проводит проверку из-за публикации в Сети видеоролика, на котором девушка показывает голую грудь на фоне храма Василия Блаженного в Москве. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России.

Ранее в интернете появилось видео, где девушка на фоне храма оголила грудь.

В связи с публикацией видеоролика сотрудники полиции проводят проверку, - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что незаконная торговля продолжает бурлить на "Апрашке" несмотря на обещания Смольного. 

Видео: ВКонтакте / Москва с огоньком | Новости Москвы

Теги: девушка показала грудь на фоне храма, храм василия блаженного
Категории: Новости России, Лента новостей,

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