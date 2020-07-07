Полиция проверит видео с девушкой, которая оголила грудь на фоне храма Василия Блаженного

Видео появилось в Сети.

Полиция проводит проверку из-за публикации в Сети видеоролика, на котором девушка показывает голую грудь на фоне храма Василия Блаженного в Москве. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России.

Ранее в интернете появилось видео, где девушка на фоне храма оголила грудь.

В связи с публикацией видеоролика сотрудники полиции проводят проверку, - говорится в сообщении.

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