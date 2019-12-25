Активисты ради эксперимента разместили изображение Венеры Каллипиги на фоне Исаакиевского собора

Акция связана с возбужденными делами в отношении блогеров из-за откровенных фотосессий на фоне Исаакиевского собора и Кремля.

Активисты петербургского "Молодежного Яблока" ради эксперимента разместили изображение Венеры Каллипиги на фоне Исаакиевского собора. Акция связана с возбужденными делами в отношении блогеров из-за откровенных фотосессий на фоне Исаакиевского собора и Кремля. Об эксперименте активисты рассказали в группе ВКонтакте.

Петербуржцев "поражает, с какой легкостью наши судьи выносят приговоры и отправляют молодых людей в тюрьму". Поэтому активисты решили устроить свою собственную фотосессию. В качестве модели выступила Венера Каллипига, которую можно заметить на фоне Исаакиевского собора в полуобнаженном виде. Петербуржцы решили узнать, как на фотосессию отреагируют городские чиновники.

Будут ли оскорблённые? Кто знает. Как говорится, будем наблюдать. говорится в посте

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Фото: ВКонтакте / Молодёжное Яблоко | Санкт-Петербург