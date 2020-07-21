В Петербурге свободно 37% коек в ковидных стационарах

За минувшие сутки в больницы города поступило более 570 пациентов, у которых коронавирус протекает в тяжелой форме.

В петербургских больницах развернуто почти 9,5 тыс. мест для пациентов, переносящих коронавирус. Однако свободны из них лишь 37,46%. Лечение в ковидных стационарах сегодня проходят 7 683 человека. Об этом Piter.tv сообщили в оперативном штабе в субботу, 23 октября.

Известно, что в городе на Неве больных коронавирусом принимают в 18 медицинских учреждениях. За последние 24 часа в стационары поступило 572 пациента. Еще 756 человек находится в реанимации. К аппаратам ИВЛ подключили почти 400 больных. Справку о выписке вручили 494 горожанам.

Напомним, что за минувшие сутки еще 3,3 тыс. петербуржцев заболели коронавирусом. В Северной столице вылечились 2 887 пациентов. Ушли из жизни 67 больных, у которых диагностировали COVID-19. Власти города призывают жителей Петербурга привиться. Известно, что в ноябре вступят в силу новые ковидные ограничения. Однако руководитель "Ленэкспо" считает, что их недостаточно для борьбы с вирусом.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге задержали медиков, подозреваемых в фиктивной вакцинации от COVID-19.

Фото: Piter.tv