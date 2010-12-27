В ЗакСе Петербурга продолжат носить галстуки

Суд не принял иск юриста об обязательном ношении галстуков в стенах Мариинского дворца.

Октябрьский районный суд Петербурга не принял иск юриста Сергея Попова к ЗакСу, который касается обязательного ношения галстуков в стенах Мариинского дворца. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов.

В определении суда говорится, что истец не указал, какие именно его свободы были нарушены сотрудниками городского парламента, которые не предоставили ему копии документа о правилах дресс-кода в ЗакСе. Суд решил вернуть Попову государственную пошлину в размере 300 рублей.

Однако Попов может обжаловать определение суда в течение 15 дней.

Напомним, в прошлом году 8 сентября в ЗакСе начали отчитывать всех мужчин без галстуков. Поззже стало известно, что начальник госпиталя ветеранов не смог зайти в ЗАКС без галстука.

Также после этого, активисты выдавали на входе в здание всем желающим клоунские галстуки для прохода внутрь помещения.

25 января стало известно, что ЗакС Петербурга пробуют засудить за введенный дресс-код для посетителей Мариинского дворца. Истец обратился к представителям власти, чтобы засудить городской парламент за требование носить галстук. По информации от заявителя, представители ЗакСа отказались показывать ему бумаги, узаконивающие обязательное ношение галстука в заведении, сославшись на сведения из локального акта, принятого Мариинским дворцом.