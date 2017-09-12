Начальника госпиталя ветеранов не пустили в ЗАКС без галстука

Охрана не пропускает посетителей без галстука в ЗАКС.

В Законодательном собрании Петербурга охрана отказалась пропускать внутрь начальника госпиталя ветеранов войны. Причиной недопуска военного стал его внешний вид: мужчина забыл надеть галстук.

Депутату Борису Вишневскому пришлось поделиться с “коллегой” собственным. По словам политика, якобы было выпущено какое-то “тайное распоряжение” не пускать неправильно одетых посетителей.

Борис Вишневский заметил, что его как депутата обязаны пропускать даже без штанов, поэтому политику было не трудно поделиться частью своего гардероба с Максимом Кабановым. Мужчина прошел в чужом галстуке и сразу же вернул вещь хозяину. Вишневский добавил, что планирует разобраться в данном происшествии. По его мнению, любые ограничения в стиле одежды могут носить только рекомендательный характер, а не обязательный. Тем более, посетители не являются государственными служащими.