В ЗакСе отчитывают всех мужчин без галстуков

Всех посетителей Мариинского дворца мужского пола отчитывают за отсутствие галстука и костюма.

Появилась информация, что со следующей недели в Мариинский дворец, где располагается Законодательное собрание Петербурга, запрещен вход без галстуков и костюмов. Это требование распространяется не только на депутатов, их помощников и другой штат, но и на всех посетителей ЗакСа мужского пола.

"Фонтанка" сообщает, что в пятницу, 8 сентября, захоз дворца Алена Кукушкина останавливала всех выходящих из здания людей и спрашивала, почему она пришли в парламент без галстука и костюма. Она говорила всем, чтобы в следующий раз они обязательно оделись официально.

Несколько членов Горизбиркома рассказали, что в Мариинском дворце введены новые правила не только для помощников. А на этой неделе им делали замечание на посту охраны за отсутствие галстуков. В пресс-службе ЗакСа сказали, что не слышали о подобных требованиях.