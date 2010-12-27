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У петербургского парламента выдавали клоунские галстуки для мужчин
Сегодня, 12:23
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Shdaria
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У петербургского парламента выдавали клоунские галстуки для мужчин

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У Мариинского дворца раздают яркие галстуки для депутатов.

15 сентября у парламента Петербурга мужчина в военной форме выдавал входящим в парламент розового цвета галстуки. Раздачу обязательного предмета в Мариинский дворец организовали активисты "Открытой России".

Также известно, что сегодня, одного из депутатов, который принял галстук от активиста, не пропустили в Мариинский дворец. По какой причине ему не удалось пройти пока неизвестно. Ранее спикер петербургского ЗакСа сообщил, что в Мариинский дворец вводится дресс-код. Теперь, каждый мужчина, который намерен попасть в Мариинский дворец должен быть в костюме и галстуке. 

Напомним, 8 сентября мы сообщали о том, что в ЗакСе отчитывают всех мужчин без галстуков

Теги: дресс код , закс , мариинский дворец , новости петербург , новости спб , петербург
Категории: Новости СПб Лента новостей

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