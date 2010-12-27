У петербургского парламента выдавали клоунские галстуки для мужчин

У Мариинского дворца раздают яркие галстуки для депутатов.

15 сентября у парламента Петербурга мужчина в военной форме выдавал входящим в парламент розового цвета галстуки. Раздачу обязательного предмета в Мариинский дворец организовали активисты "Открытой России".

Также известно, что сегодня, одного из депутатов, который принял галстук от активиста, не пропустили в Мариинский дворец. По какой причине ему не удалось пройти пока неизвестно. Ранее спикер петербургского ЗакСа сообщил, что в Мариинский дворец вводится дресс-код. Теперь, каждый мужчина, который намерен попасть в Мариинский дворец должен быть в костюме и галстуке.

Напомним, 8 сентября мы сообщали о том, что в ЗакСе отчитывают всех мужчин без галстуков.