ЗакС Петербурга пробуют засудить за введенный дресс-код для посетителей Мариинского дворца

В Октябрьском районном суде рассмотрят дело юриста Сергея Попова. Истец обратился к представителям власти, чтобы засудить городской парламент за требование носить галстук. Напомним, что в 2017 году не только депутатов, но и посетителей ЗакСа обязали соблюдать дресс-код. Мужчина не согласен с решением и просит предъявить документы, устанавливающие данную норму.
По информации от заявителя, представители ЗакСа отказались показывать ему бумаги, узаконивающие обязательное ношение галстука в заведении, сославшись на сведения из локального акта, принятого Мариинским дворцом.
Теперь истец просит признать факт, что в ЗакСе отказались предоставить копию нормативного акта, что является его правом как гражданина.
Напомним, что из-за неожиданного запрета в Мариинский дворец не смогли попасть начальник госпиталя ветеранов войн, некоторые помощники депутатов Госдумы и ЗакСа. В сентябре 2017 года активисты выдавали на входе в здание всем желающим клоунские галстуки для прохода внутрь помещения.
Это просто его пиар, более ни чего. Свой дресс-код есть в очень многих организациях. Пусть он попробует выступить за отмену их везде. Чтобы можно было в такие учреждения ходить в хиджабе, в мини-юбке, в шортах и пляжных тапочках. Короче, отменить такие понятия, как этика, приличие.