ЗакС Петербурга пробуют засудить за введенный дресс-код для посетителей Мариинского дворца

Правительство Петербурга ответит перед судом за требование носить галстуки.

В Октябрьском районном суде рассмотрят дело юриста Сергея Попова. Истец обратился к представителям власти, чтобы засудить городской парламент за требование носить галстук. Напомним, что в 2017 году не только депутатов, но и посетителей ЗакСа обязали соблюдать дресс-код . Мужчина не согласен с решением и просит предъявить документы, устанавливающие данную норму.

По информации от заявителя, представители ЗакСа отказались показывать ему бумаги, узаконивающие обязательное ношение галстука в заведении, сославшись на сведения из локального акта, принятого Мариинским дворцом.

Теперь истец просит признать факт, что в ЗакСе отказались предоставить копию нормативного акта, что является его правом как гражданина.