В Петербурге прогремело радио-оповещение с просьбой оставаться дома в период пандемии

Отмечается, что в случае нарушения режима самоизоляции предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.

В понедельник, 30 марта, в Петербурге прогремело радио-оповешение с просьбой оставаться дома в период пандемии. Мобильный корреспондент Piter.TV успел записать на видео обращение.

Отмечается, что в за нарушение самоизоляции предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.

"Соблюдайте режим самоизоляции, не забывайте проветривать помещения, при признаках недомогания вызывайте врача, в случае нарушения режима самоизоляции предусмотрена ответственность вплоть до уголовной", —сказано в сообщении.

По состоянию на 30 марта, в Северной столице зафиксировано 8 новых случаев заражения коронавирусом. Более того, в Петербурге умер еще один больной коронавирусом.

Напомним, что с 30 марта в Петербурге стартовала нерабочая неделя. Утром петербуржцы, которые вынуждены ездить на работу, удивились однобалльным пробкам. Совсем немного людей спустились сегодня в метро.

Ранее мы сообщали о том, что губернатор Ленобласти закрыл Мурино на въезд и выезд из-за коронавируса.

Видео:Piter.TV