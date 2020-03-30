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В Петербурге прогремело радио-оповещение с просьбой оставаться дома в период пандемии

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Отмечается, что в случае нарушения режима самоизоляции предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.

В понедельник, 30 марта, в Петербурге прогремело радио-оповешение с просьбой оставаться дома в период пандемии. Мобильный корреспондент Piter.TV успел записать на видео обращение. 

Отмечается, что в за нарушение самоизоляции предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.

"Соблюдайте режим самоизоляции, не забывайте проветривать помещения, при признаках недомогания вызывайте врача, в случае нарушения режима самоизоляции предусмотрена  ответственность вплоть до уголовной",

—сказано в сообщении.

По состоянию на 30 марта, в Северной столице зафиксировано 8 новых случаев заражения коронавирусом. Более того,  в Петербурге умер еще один больной коронавирусом.

Напомним, что с 30 марта в Петербурге стартовала нерабочая неделя. Утром петербуржцы, которые вынуждены ездить на работу, удивились однобалльным пробкам. Совсем немного людей спустились сегодня в метро

Ранее мы сообщали о том, что губернатор Ленобласти закрыл Мурино на въезд и выезд из-за коронавируса.

Видео:Piter.TV

Теги: коронавирус спб, новости спб, общество
Категории: Коронавирус в Петербурге, Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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