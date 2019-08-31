Опубликован проект культурно-развлекательного центра сказок Пушкина

Вокруг центра построят детские игровые площадки, установят малые архитектурные формы и разместят парковку.

В Петербурге продолжается работа над созданием культурно-развлекательного интерактивного центра сказок А.С. Пушкина. Piter.TV узнал о том, как выглядит проект будущего здания и благоустройства прилегающих территорий. Документ предстоит рассмотреть на заседании Градостроительного совета при правительстве Петербурга, которое состоится 5 августа.

Для его строительства планируют выделить более 7 тыс. кв. метров на Детскосельской улице в Пушкине около Буферного парка. Сейчас эта территория является неблагоустроенной. По замыслу проектировщиков ― ООО "Jora Vision Europe" и ООО "Санлайн-Строй" ― в двухэтажном крытом здании будет располагаться тематический парк аттракционов и пристроенный энергоцентр. Вокруг центра построят детские игровые площадки, установят малые архитектурные формы и разместят парковку. В здании будут места для общественного питания и магазины.

Транспортную ситуацию вокруг парка создатели отмечают отдельно.

Участок перспективен для развития культурно-развлекательного направления в этой части города, поскольку расположен рядом с Буферным парком и основной магистралью, ведущей в город – Петербургским шоссе, также рядом пролегает линия детской железной дороги. Кроме того, в непосредственной близости планируется строительство Южной широтной магистрали – сообщается в проекте.

Над проектом комплекса работали нидерландские и российские архитекторы. В авторах проекта значатся Флорис ван Эден, Марина Каупонен, Винсент Янсен, Михаил Сучилин, Сидней Веддинг, Наталья Суворова, Симеон Ван Теллинген, Екатерина Трефилова, Сьорс Ван Роосмален и Андрей Уранов. Фасад здания планируется стилизовать под березовую рощу.

Открытие проекта, разработанного вместе с РЖД, будет приурочено к 225-летию со дня рождения поэта, которое будут отмечать в 2024 году. Возведение центра запланировано на 2021 год, работы будут вестись по условиям государственно-частного партнерства. Об этом директор Всероссийского музея А. С. Пушкина Сергей Некрасов заявил на недавней встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Проект под названием "Лукоморье" реализует ООО "Светоч". Компания планирует вложить в проект около 1,6 млрд рублей.

Проект нового объекта культуры города обсуждали и на совещании в Смольном. Компания-заказчик строительства арендует землю у города на шесть лет. Ежегодно в бюджет Петербурга будет поступать более полутора миллионов рублей в качестве арендной платы.

Целью строительства объекта властями Петербурга называлось повышение туристического потока. Одновременно с "Лукоморьем" поднимался вопрос строительства парка "Винни Пух и все-все-все", но больше информации о нем в публичном поле пока не появлялось.

Фото: ООО "Санлайн-Строй"