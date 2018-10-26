В Пушкинском районе появится парк развлечений "Лукоморье"

Для строительства выделят участок площадью семь гектаров.

В Пушкинском районе Петербурга хотят построить парк развлечений "Лукоморье". Проект нового объекта культуры города представили на совещании в Смольном.

Парк развлечений "Лукоморье" разместится на площади семь гектаров в районе Детскосельского бульвара. Компания арендует землю у города на шесть лет. Ежегодно в бюджет Петербурга будет поступать полтора миллиона рублей в качестве арендной платы.

В "Лукоморье" будут жить герои сказок Александра Пушкина. На территории парка появится фонтанный комплекс и лазерное мультипликационное шоу. Для посетителей будут работать мастер-классы, детское кафе и магазин сувениров. В парке будут проводить карнавалы и спектакли. Строительство "Лукоморья" обойдется инвестору в один миллиард рублей.

Ранее мы писали, что на месте судебного квартала в Петербурге построят парк по подобию "Зарядья".

Фото: pixabay.com