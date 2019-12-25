Градостроительный совет не согласовал проект культурно-развлекательного центра "Лукоморье"

Планируется, что здание с зеленой зоной появится на неблагоустроенной территории в Пушкине.

Градостроительный совет при правительстве Петербурга не согласовал проект культурно-развлекательного центра сказок А.С.Пушкина, передает корреспондент Piter.TV.

Некоторые члены совета раскритиковали идею создания развлекательного центра, посвященного великому русскому поэту и писателю.

Никому раньше не пришла идея сделать из Пушкина развлекуху. сказал член градостроительного совета Владимир Попов.

По мнению специалистов, центр сказок лучше было бы делать на основе произведений Ершова, например.

Большинству членов совета не понравился фасад центра и его форма. По их мнению, голландские проектировщики, которые занимались разработкой проекта, с неуважением отнеслись к русской культуре, что прослеживается в архитектурных решениях.

Еще один проблемный вопрос ― транспортная доступность. Напомним, центр должен разместиться на Детскосельском бульваре в Пушкине у Буферного парка. Встает вопрос о том, на чем посетители будут добираться до центра, если в "пиковые" часы их количество может достигать 2 тыс. человек.

Председатель комитета по градостроительству Петербурга Владимир Григорьев заступился за идею проекта, однако также поддержал мнение о том, что форма и оформление фасада было выбрано не удачно. Таким образом, проект должен претерпеть значительные изменения.

Ранее Piter.TV подробно рассказал о проекте развлекательного центра. По замыслу проектировщиков, посетители попадали бы в сказки Пушкина, каждая из которая находилась бы в отдельной зоне.

Фото: предоставлено КГА