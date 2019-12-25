В Царском Селе к 2024 году появится детский пушкинский центр

Центр «Лукоморье» откроют к 225-летию со дня рождения поэта.

В День русского языка президент России Владимир Путин провел встречу с деятелями культуры и искусства. Директор Всероссийского музея А. С. Пушкина Сергей Некрасов заявил, что в ближайшие несколько лет в Царском Селе появится детский пушкинский центр "Лукоморье".

Открытие проекта, разработанного вместе с РЖД, будет приурочено к 225-летию со дня рождения поэта. Возведение центра запланировано на 2021 год, работы будут вестись по условиям государственно-частного партнерства.

Всероссийский музей А. С. Пушкина и Мариинский театр также готовят совместный проект, который будет представлен общественности будущей осенью.

Ранее мы сообщали о том, что губернатор поздравил петербуржцев с Днём русского языка.

Фото: Piter.tv