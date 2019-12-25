Губернатор поздравил петербуржцев с Днём русского языка

В этом году все празднования пройдут онлайн.

В субботу, 6 июня, отмечаются Пушкинский день России и День русского языка. С праздниками петербуржцев поздравил губернатор города.

Градоначальник рассказал, что два этих праздника неотделимы друг от друга и отметил, что Организация Объединенных Наций включила дату 6 июня в международный календарь.По словам главы города, в этот день поэзия объединит не только любителей словесности, но и всех, кто говорит на русском языке.

Отмечается, что в этом году все празднования пройдут онлайн.

Ранее мы писали, что Пушкинский день в России проведут онлайн.

Фото: pixabay