Правительство Санкт-Петербурга огласило стоимость строительства "сказочных" парков в Пушкине

В Пушкинском районе создадут парки по сказкам А.С. Пушкина и историям о Винни Пухе.

В Пушкине собираются построить два “сказочных” парка - “Лукоморье” и зону по мотивам историй о Винни Пухе. Об этом сообщили представители пресс-службы правительства Санкт-Петербурга.

Возможность строительства двух территорий рассматривалось на собрании 12 декабря. Таким способом администрация города хочет повысить поток туристов. Известно, что комплексы будут рассчитаны на посетителей от 3 до 17 лет, а также родителей. Сообщается, что пространства будут вмещать в себя многофункциональные интерактивные зоны.

Парк по сказкам А.С. Пушкина будет занимать площадь в 6 га. Стоимость проекта составит 1,6 миллиарда рублей. Средства выделят инвесторы. Открыть парк планируется к 2029 году. Строительство парка “Винни Пух и все-все-все” намечено на 2018-2023 годы и обойдется в 1,1 миллиарда рублей.