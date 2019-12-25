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В Петербурге от COVID-19 погибла семья. Остался только новорожденный
Сегодня, 19:31
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В Петербурге от COVID-19 погибла семья. Остался только новорожденный

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Официально в Петербурге был признан только один случай смерти беременной женщины от коронавируса.

В Петербурге от COVID-19 погибла семья. Остался только новорожденный: подробности жуткой истории приводит портал "Фонтанка"

В семье первым заболел и умер дедушка, потом в больнице оказались его жена и 36-летняя дочь на позднем сроке беременности. Женщину поместили в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ. Когда она узнала о смерти отца, беременная петербурженка рассказала, что хотела бы назвать будущего сына в честь дедушки. Вскоре умерла и она, и бабушка, но жизнь младенцу удалось сохранить. О его "биологическом" отце пока ничего не известно, однако его личность скоро могу установить – органы опеки получили два заявления на усыновление: от двоюродной сестры погибшей и от еще одного мужчины, который называет себя отцом. Так ли это, определит тест ДНК.

Особенность ситуации придает то, что официально в Петербурге был признан только один случай смерти беременной женщины от коронавируса. 

В октябре стало известно о гибели 5-месячного мальчика. Малыша родила суррогатная мать для родителей из Китая. По предварительной информации, ребенок находился с няней, которая по договору ухаживала за ним до приезда биологических родителей. Они не могли приехать в Россию из-за пандемии коронавируса.

Тем временем, в Петербурге зафиксировали 3695 новых заражений коронавирусом. В Ленобласти – 209.

Фото: Piter.tv

Теги: заболевание, коронавирус, петребург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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